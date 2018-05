SOHR: Minst 23 drept i israelsk angrep mot Syria

utenriks

Fem av de drepte soldatene var syrere og 18 var allierte med Syria, ifølge opplysninger fra den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Den syriske hæren opplyste senere torsdag at tre personer ble drept og to såret i de israelske luftangrepene. En radarstasjon, et våpenlager og flere luftforsvarsenheter ble ødelagt, ifølge hæren. Syrias luftforsvarssystemer skjøt ned "flesteparten" av de israelske missilene, hevder oberst Ali Mayhoub.

Han sier ikke noe om det var iranske soldater eller iranskstøttede krigere blant de drepte eller sårede. Iran har ikke kommentert saken.

Israel bekrefter å ha utført angrepene med missiler mot det som skal være iranske militære mål i Syria natt til torsdag. Angrepet var svar på at iranske styrker i Syria sendte rundt 20 raketter mot israelske militære stillinger på Golanhøydene, opplyser den israelske hæren (IDF). Ingen ble drept eller såret i angrepet mot Golanhøydene, ifølge IDF.

