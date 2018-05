Russland: Israel sendte 28 fly og skjøt 70 missiler mot Syria

utenriks

– 28 israelske fly av typen F-15 og F-16 ble brukt i angrepet, og det ble skutt rundt 60 luft-til-bakke-missiler mot ulike deler av Syria. Israel skjøt også opp over ti taktiske bakke-til-bakke-missiler, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet torsdag, videreformidlet av nyhetsbyrået Interfax.

Halvparten av de 70 missilene ble skutt ned, ifølge Russland.

Israelske myndigheter har ikke tallfestet hvor mange fly, raketter eller missiler som ble benyttet, men har uttalt at det dreier seg om et angrep rettet mot flere titalls iranske militærmål i Syria som svar på at israelske militære stillinger på de okkuperte Golanhøydene ble angrepet med raketter.

