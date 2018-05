Norge og Japan advarer mot å lette presset mot Nord-Korea

utenriks

Søreide besøkte torsdag sin japanske kollega Taro Kono, samtidig som det pågår intens møtevirksomhet og fredsdiplomati på høyt nivå i regionen.

– Vi har en felles holdning om at vi er positive og nøkterne optimister til de samtaler som finner sted og skal finne sted mellom Sør-Korea og Nord-Korea og med USA. Men vi er klare på at vi ikke må lette på det politiske og diplomatiske presset og de økonomiske sanksjonene for tidlig, sier hun etter møtet i Japan.

Søreide beskriver en "generell bekymring" for at den positive utviklingen ikke skal føre til reelle endringer.

Denne uka besøkte USAs utenriksminister Mike Pompeo Nord-Korea og fikk med seg hjem tre amerikanere som har sittet i fangenskap der. Et historisk møte mellom den nordkoreanske lederen Kim Jong-un og USAs president Donald Trump er på trappene.

– Når det ser ut til å være betydelige skritt framover, er det lett å bli entusiastisk. Men ser man bak de symbolske handlingene, har man ikke sett noen enighet eller konkrete resultater, sier Søreide.

– Det er viktig å huske på hvordan det har gått før, understreker hun.

Også tidligere har det tilsynelatende vært gjennombrudd i dialogen med det nordkoreanske regimet. Men likevel har Nord-Korea fortsatt utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter og biologiske og kjemiske våpen, ifølge den norske utenriksministeren.

