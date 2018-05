USAs utenriksminister Mike Pompeo har landet i Nord-Korea

utenriks

Møtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un vil i all hovedsak dreie seg om det kommende toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump, sier Pompeo.

Utenriksministerens fly landet i Pyongyang onsdag morgen lokal tid. Det er ventet at han vil ta inn på et hotell i noen timer før møtet starter.

Dette er Pompeos andre kjente besøk til Nord-Korea. I påsken ble han den første amerikaneren til å gjennomføre et offisielt møte med Kim.

Da Trump annonserte Pompeos besøk til Nord-Korea, sa han at det ville være fantastisk om de tre amerikanerne som sitter fengslet i landet, blir løslatt.

På flyet til Pyongyang uttalte utenriksministeren imidlertid at en eventuell løslatelse ikke vil bli tema for møtet. Samtidig håper han at Nord-Korea «vil gjøre det rette», skriver Reuters.

Trump har tidligere opplyst at tidspunkt og sted for møtet med Kim allerede er avtalt, men har så langt ikke gått ut med detaljene.

(©NTB)