SOHR: Ni soldater drept i israelsk luftangrep utenfor Damaskus

Ifølge syrisk TV skal også to israelske raketter være skutt ned av syrisk luftvern.

Ni soldater er drept i angrepet, ifølge The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Det skal være snakk om soldater fra den iranske revolusjonsgarden som støtter Assad-regimet, og andre iranskstøttede militante.

Angrepet rettet seg mot våpenlagre tilhørende den iranske revolusjonsgarden i området Al Kiswah like sør for Damaskus, ifølge SOHR.

Åpnet tilfluktsrom

Tirsdag kveld varslet israelske myndigheter at det er åpnet tilfluktsrom for sivilbefolkningen på Golanhøydene etter iranske troppebevegelser i Syria.

Den amerikanske ambassaden i Israel ber samtidig amerikanske tjenestemenn holde seg unna Golanhøydene, såframt de ikke har fått en spesiell adgangstillatelse, melder den israelske avisa Haaretz.

Det er israelske militærmyndigheter som opplyser om det de kaller uvanlige troppebevegelser blant de iranske styrkene i Syria.

– Høy beredskap

Flere medier skriver at Israel stålsetter seg for et rakettangrep som svar på angrep mot iranske mål i Syria i april. Israelske styrker skal være satt i høy beredskap, og nye styrker er satt inn i området.

Israel er overbevist om at Iran vil gjengjelde luftangrepet 9. april mot flybasen T4, der sju iranske militærrådgivere og medlemmer av den iranske revolusjonsgarden ble drept.

