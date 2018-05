Nye, dramatiske angrep i Kabul

utenriks

Selvmordsbombere gikk til angrep på to politistasjoner i byen. Det ble meldt om høye eksplosjoner og intense skuddsalver.

Minst fire personer, deriblant to politimenn, ble drept og minst seks sivile ble skadd i angrepene.

Talsmann Najib Danish i innenriksdepartementet opplyste til nyhetsbyrået DPA at fire gjerningspersoner slo til i to deler av byen onsdag i det som så ut til å være koordinerte angrep mot to politistasjoner.

To eksplosjoner fant sted i Shar-e Naw-området i Kabul, i nærheten av distriktets politihovedkvarter. Her var situasjonen fortsatt ikke under kontroll onsdag ettermiddag, og politiet gjennomsøker bygninger i området.

IS hevder de står bak

Ytterligere to bombeangrep fant sted i Dasht-E Barchi, et område der flertallet av befolkningen er sjiamuslimer fra hazarafolket. Politistasjonen der var målet for det angrepet, ifølge Danish. IS har påtatt seg ansvaret for dette angrepet, som skal være avsluttet.

Talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, opplyste at en selvmordsbomber sprengte seg i lufta utenfor stasjonen, noe som utløste intens skyting.

– To angripere ble drept og også to politimenn mistet livet. To andre er skadde, opplyser talsmann for politiet, Hashmatullah Estanakzai til AFP.

Terrorrammet

Kabul rammes jevnlig av terrorangrep. 30. april ble minst 25 mennesker, åtte av dem journalister, drept i to selvmordsangrep i byen. Den ytterliggående islamistgruppa IS' afghanske fløy tok på seg skylden for angrepene.

Den afghanske opprørsbevegelsen Taliban er i gang med sin årlige våroffensiv, noe som tolkes som en avvisning av Kabul-regjeringens forsøk på å få i stand fredssamtaler.

Kabul, som allerede regnes som ett av de farligste steder for sivile i Afghanistan, må derfor ruste seg for nye angrep i tiden som kommer.

