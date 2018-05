Novartis betalte 1,2 millioner dollar til Trumps advokat

utenriks

Ifølge en talsmann for det sveitsiske selskapet ble det imidlertid kun arrangert ett møte med Cohen før Novartis konkluderte med at advokaten ikke hadde noe å bidra med.

Likevel fortsatte selskapet å betale inn 100.000 dollar per måned til Cohens selskap Essential Consultants i ett år. Det skyldtes at avtalen ikke lot seg heve, ifølge Novartis' talsmann, Eric Althoff.

Cohen har ingen bakgrunn innenfor offentlige helsetjenester eller offentlig politikk.

Novartis har ikke svart på hva slags konsulenttjenester det forventet å få fra Cohen, og hvorfor det inngikk en avtale om å betale 1,2 millioner dollar til Cohen før det var avklart hva han konkret skulle gjøre.

Ifølge Althoff har spesialetterforsker Robert Mueller bedt om å få opplysninger om utbetalingene, og selskapet skal ha fulgt opp forespørselen i november.

Blant andre selskaper som hevdes å ha overført penger til Cohen, er Columbus Nova, som er knyttet til et selskap som drives av den ukrainsk-russiske forretningsmannen Viktor Vekselberg.

