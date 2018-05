Nominert CIA-direktør sier hun ikke tror på tortur

utenriks

Haspel møtte onsdag i Senatet for å svare på spørsmål fra representantene i forkant av at Kongressen skal godkjenne henne som ny CIA-sjef.

Her sa hun at CIA fikk seg en dyr lærepenge i forbindelse med at det ble brukt såkalt waterboarding og andre brutale avhørsmetoder etter 11. september-angrepet i 2001. Waterboarding vil si at fangens hode holdes under vann til vedkommende holder på å drukne. Målet er å presse fram opplysninger.

Hun lovet som ventet at CIA ikke vil drive tortur med henne i sjefsstolen.

Haspel er en svært omstridt kandidat til toppstillingen i CIA ettersom hun fra 2002 til 2005 ledet et hemmelig CIA-fengsel i Thailand, og hun blir beskyldt for å ha gått god for at det ble brukt brutale avhørsmetoder og tortur mot mistenkte al-Qaida-medlemmer. Både en rekke demokrater og menneskerettsgrupper tviler på at hun er egnet til stillingen.

Før onsdagens høring ble enkelte demonstranter pågrepet etter at de stilte opp i salen der høringen foregikk og ropte «stopp torturen, stopp torturen!»

– Dårlig forberedt

Haspel sa i Senatet at det i ettertid er klart at CIA ikke var godt nok forberedt og ikke hadde god nok kunnskap om bruken av waterboarding og andre brutale avhørsmetoder, som å holde fanger våkne i lange perioder.

– Etter å ha jobbet i denne forvirrende tiden, kan jeg personlig love dere, klart og uten reservasjoner, at under min ledelse kommer CIA ikke til å gjenoppta noen slike internerings- og avhørsprogrammer, sa Haspel.

Samtidig passet hun på å rose CIAs ansatte for den innsatsen hun mener de gjorde for å beskytte USA etter terrorangrepet, sett i lys av de juridiske verktøyene som de da hadde lov til å bruke.

Under høringen måtte Haspel også svare på hva hun ville gjort hvis Trump hadde beordret henne til å bruke waterboarding mot en fange. Her svarte Haspel at hun ikke tror Trump vil be henne om det, samtidig som hun understreket at byrået ikke er rette sted for å gjennomføre avhør, og at det ikke har ekspertise på dette feltet.

– Sterk moral

Haspel insisterte også på at hun har fått med seg et sterkt moralsk kompass fra sine foreldre. På spørsmål om hun vil kunne gjennomføre en presidentordre hvis hun mener den er umoralsk, svarte hun nei, også hvis den teknisk sett ville vært innenfor lovens rammer.

Trump har selv uttalt at han støtter harde avhørsmetoder, deriblant waterboarding.

– Jeg vil få tilbake waterboarding, og jeg vil få tilbake helvetes mye som er langt verre enn waterboarding, sa Trump i en debatt under valgkampen i 2016.

