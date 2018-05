Frankrike: Atomavtalen med Iran er ikke død

utenriks

– Ja, USA har trukket seg fra avtalen, men avtalen finnes ennå, sier Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian i et intervju med RTL onsdag, dagen etter at president Donald Trump trakk USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran.

– Atomavtalen er ikke død. Dette er et brudd med en internasjonal forpliktelse som Frankrike beklager på det dypeste, sier utenriksministeren videre.

I intervjuet opplyser han også at Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker å samle alle aktører som er interessert i å beholde avtalen.

Utenriksministrene i Frankrike, Storbritannia og Tyskland skal møte representanter fra Iran førstkommende mandag, mens Macron selv skal ta en telefon til Irans president Hassan Rouhani senere onsdag.

– Vi skal se på hele situasjonen slik den er nå, sier Le Drian.

I intervjuet rettet han også kraftig kritikk mot USAs beslutning om å trekke seg fra avtalen.

– Beslutningen undergraver en allerede sensitiv og ustabil situasjon i Midtøsten, og fører til reell risiko for konfrontasjoner i regionen. Jeg håper ikke dette blir et tilbakeslag for freden, sier Le Drian.

Også finansminister Bruno Le Maire uttalte seg kritisk om USAs beslutning til fransk radio onsdag.

– USAs beslutning om å trekke seg er en tabbe, og USA bør ikke se på seg selv som verdens økonomiske politi, sier han.

