Opposisjonsleder valgt til statsminister i Armenia

utenriks

59 representanter stemte for Pasjinian, mens 42 stemte mot.

Hans motstandere, Det republikanske partiet, har imidlertid fortsatt flertall i nasjonalforsamlingen.

Titusener av demonstranter har den siste uka lammet Armenias hovedstad Jerevan, og onsdag toppet det hele seg med en generalstreik.

Bakgrunnen var at et flertall i nasjonalforsamlingen hindret at Nikol Pasjinian ble utnevnt til statsminister 1. mai, til tross for at han var eneste kandidat.

Demonstrasjonene fikk de folkevalgte til å varsle en ny avstemning, og Pasjinian avblåste protestene da dette ble klart. Det republikanske partiet lovet å støtte Pasjinians kandidatur dersom opposisjonslederen sørger for at situasjonen forble rolig.

(©NTB)