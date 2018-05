USA med nye sanksjoner mot Venezuela

utenriks

Kunngjøringen kom i en tale Pence holdt under et møte i Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) i Washington.

Sanksjonene er rettet mot Pedro Luis Martin Olivares, som tidligere arbeidet i Venezuelas etterretningstjeneste, og to andre personer som skal ha samarbeidet med ham. De 20 selskapene som rammes, har virksomhet i Venezuela og Panama.

Det amerikanske finansdepartementet opplyser at Martin i 2015 ble tiltalt for narkotikasmugling av en storjury i Florida. Sanksjonene som rammer de tre, innebærer at alle deres midler i USA fryses.

USA har tidligere innført straffetiltak mot en rekke tjenestemenn fra Venezuela, blant andre visepresident Tareck El Aissami. USA har også innført økonomiske straffetiltak mot landet. Det skjer mens Venezuela forsøker å refinansiere en stor utenlandsgjeld.

Pence kalte også valget som president Nicolás Maduro har planlagt å avholde 20. mai, for en farse.

OAS har lenge vært splittet mellom medlemmer som ønsker å straffe Venezuela for ikke å respektere demokratiske spillerregler, og de som støtter Maduro og hans måte å styre landet på.

Til tross for stadig kraftigere kritikk fra omverdenen, valgte Venezuela å trekke seg fra OAS i april 2017. Utmeldingsprosessen tar to år. Årsaken er at Venezuela mener at OAS blander seg inn i Venezuelas indre anliggender.

(©NTB)