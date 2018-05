Sørkoreansk avis: Trump og Kim møtes i juni

utenriks

Sjansen for at det historiske møtet finner sted i Singapore, har økt som følge av Sør-Koreas president Moon Jae-in sitt planlagte møte i Det hvite hus senere i mai, skriver avisen Chosun Ilbo. Utover dette gir ikke avisen noen begrunnelse for påstanden.

Ifølge Chosun Ilbo vil møtet mellom USAs president og Nord-Koreas leder finne sted i midten av juni. Trump sa i helgen at datoen er bestemt, og at den snart vil bli annonsert.

Også det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at Singapore seiler opp som den hetest kandidaten til å arrangere møtet mellom Trump og Kim.

