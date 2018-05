Frivillige i Hellas frikjent for å ha hjulpet flyktninger til Lesvos

utenriks

Rettssaken er blitt fulgt tett av en rekke hjelpeorganisasjoner.

– En stor seier for humanitær bistand, skriver den spanske gruppen Promeaid på Twitter etter kjennelsen mandag.

Advokat Knud Foldschack, som representerer en av danskene, Mohammed El-Abbassi, gleder seg stort over frifinnelsen.

– Det er for dem personlig utrolig viktig. De har vært under stort press. Derfor er det stor glede, men det er også en stor glede at vi har fått en dom som fastslår at det er ok å hjelpe hvis folk er i nød, sier Foldschack.

Mohammed El-Abbassi og Salam Aldeen var i 2016 på Lesvos der de jobbet for organisasjonen Team Humanity.

En januarnatt seilte de ut på sjøen etter å ha fått vite at en båt med flyktninger holdt på å kantre. Etter en stund fikk de vite at de var reddet av noen andre, og de dro tilbake til land, der de ble pågrepet av den greske kystvakten og siktet for menneskesmugling.

De ble løslatt mot kausjon etter noen dager. Under rettssaken mandag var El-Abbassi tilbake på Lesvos.

– Vi prøver bare å gjøre verden til et bedre sted, sa han før rettsmøtet.

Også tre spanske brannmenn var tiltalt i saken. De ble også frikjent.

Ifølge Foldschack har han ikke hatt særlig tillit til rettssikkerheten i Hellas.

– Det har vært flere saker på én gang, problemer med oversettelser og problemer med dommerne, som spiste lunsj og drakk kaffe med aktor i pausen, sier den danske advokaten.

