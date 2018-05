Amnesty anklager Egypt for å torturere politiske fanger med langvarig isolasjon

utenriks

I en ny rapport skriver menneskerettsorganisasjonen at flere titall fengslede menneskerettsaktivister, journalister og opposisjonsmedlemmer blir utsatt for «forferdelig fysisk mishandling» ved at de holdes i isolasjon i lange perioder.

– Slik behandling fører til panikkanfall, paranoia, hyperfølsomhet overfor stimuli og konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, heter det i rapporten.

Egypt har pågrepet tusenvis av mennesker etter at landets første folkevalgte president, islamisten Mohamed Mursi, ble avsatt i et militærkupp i 2013. Flertallet av fangene er islamister, mange av dem fra Det muslimske brorskapet, mens andre er sekulære aktivister.

Fem års isolasjon

Mursi selv skal ha blitt holdt i isolasjon i mesteparten av de fem siste årene.

– I henhold til internasjonal lov skal isolasjon kun brukes som et disiplinært tiltak og som en siste utvei, men egyptiske myndigheter bruker dette som en forferdelig ekstrastraff for politiske fanger, sier Najia Bounaim, Amnestys kampanjedirektør for Nord-Afrika.

Gruppen har kunnet dokumentere 36 tilfeller der fanger blir holdt i isolasjon i lang tid. Seks av dem har sittet isolert siden 2013. Å sitte i isolasjon innebærer at de sitter alene på cellen i 22 timer per dag.

Svært utbredt

Både Amnesty og andre menneskerettsgrupper har fastslått at tortur og mishandling er svært utbredt i egyptiske fengsler.

Opplysningene kommer fra intervjuer med tidligere fanger og slektninger til personer som fortsatt sitter innesperret. De har fortalt at mishandlingen består av omfattende juling, matmangel, krenkelser og begrenset bevegelsesfrihet.

I rapporten går det også fram at når fanger som har sittet i isolasjon, igjen skal være sammen med andre fanger, så lider de av depresjon, søvnløshet og uvilje mot å sosialisere eller snakke med de andre.

Egyptiske myndigheter har tidligere avvist anklager om systematisk mishandling og tortur. Som en reaksjon på Amnesty-rapporten, har Egypt gitt en 14 sider lang uttalelse, der det igjen avvises at bruk av langvarig isolasjon er utbredt.

