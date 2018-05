Minst tolv drept av bombe mot valgkontor i Afghanistan

utenriks

Angrepet fant sted i byen Khost øst i landet, og det er uklart om det var snakk om en selvmordsbomber eller om bomben var gjemt i eller ved moskeen.

Ifølge talsmenn for myndighetene var det satt opp et telt utenfor moskeen, der folk kunne registrere seg som velgere foran valget i oktober.

Ofrene hadde akkurat avsluttet ettermiddagsbønnen da bomben eksploderte.

– Menneskemengden hadde akkurat kommet ut av moskeen og skulle registrere seg, sier politisjefen i Khost-provinsen, Abdul Hanan Zadran.

Ifølge lederen for helsevesenet i Khost-provinsen, Habib Shah Ansari, er det så langt bekreftet at tolv ble drept og 33 ble såret i eksplosjonen.

Ifølge den tidligere journalisten Bilal Sarwary, som er kandidat til valget, ble minst 19 mennesker drept og 32 såret i søndagens angrep i Khost.

I forrige måned ble 60 mennesker drept og 130 såret i et selvmordsangrep mot et valgkontor i Kabul, der hundrevis av mennesker sto i kø for å registrere seg som velgere.

Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for angrepet i Kabul, men det er foreløpig uklart hvem som sto bak angrepet Khost.

