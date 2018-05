Forskere frykter flere jordskjelv og vulkanutbrudd på Hawaii

utenriks

Nærmere 2.000 personer har måttet evakuere etter at Kilauea-vulkanen på hovedøya brøt ut torsdag og lava begynte å velte opp fra sprekker i bakken i et boligområde. Fredag ble hovedøya også rammet av det kraftigste jordskjelvet på over 40 år, som utløste ytterligere utbrudd.

Ifølge hawaiiske myndigheter har flere hus brent ned.

– Aktiviteten øker stadig, og det er ventet å fortsette, opplyser The Hawaiian Volcano Observatory til Reuters. En talsperson for observatoriet, Janet Babba, sier det kan dreie seg om flere uker eller måneder.

Myndighetene på Hawaii advarer befolkningen om at potensielt dødelig konsentrasjon av svoveldioksidgass kan utgjøre en fare i området.

Hawaii er en vulkansk øygruppe som består av i alt fem vulkaner, hvorav Kilauea-vulkanen er den største. Den er også en av verdens mest aktive vulkaner.

