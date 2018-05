Trump irettesatte Giuliani etter hysjpengeavsløring

utenriks

– Det er blitt sagt feil, eller mediene har gjengitt det feil, sa Trump da han møtte pressen fredag.

Videre understreket han at Giuliani nettopp har begynt i jobben.

– Han er en fantastisk fyr. Han kommer til å lære. Det har vært mye feilinformasjon i omløp. Til det sier jeg, lær før du snakker. Da blir alt enklere, sa Trump.

Onsdag opplyste Giuliani i et intervju med Fox News at Trump hadde tilbakebetalt de 130.000 dollarene advokaten hans Michael Cohen betalte Daniels.

Forsøkte å begrense skadene

I en uttalelse fredag forsøkte Giuliani å klargjøre hva han mente. Her understreker han nok en gang at han er helt sikker på at de 130.000 dollarene Cohen betalte til pornostjernen, ikke var brudd på reglene for valgkampfinansiering. Det strides imidlertid juridiske eksperter om.

Cohen betalte pengene til Daniels for å få henne til å holde tyst om et angivelig seksuelt forhold hun skal ha hatt til Trump i 2006.

Giuliani understreker i fredagens uttalelse også at utbetalingen til Daniels i oktober 2016 ikke ble gjort på grunn av at Trump sto midt i en valgkamp, men «for å beskytte presidentens familie mot falske beskyldninger».

Tidligere denne uken vakte det oppsikt da Giuliani kom med følgende uttalelse: «Se for dere om dette hadde kommet ut 15. oktober 2016, midt i den siste debatten med Hillary Clinton».

– Endrer ikke forklaring

Trump fulgte opp Giulianis Fox-intervju med blant annet å skrive på Twitter at de 130.000 ikke var et valgkampbidrag fordi de ikke kom fra valgkampkassa.

Twitter-meldingene tolkes som at Trump innrømmer at han kjente til Cohens avtale med Daniels og at han hadde betalt tilbake Cohens utlegg, stikk i strid med at han tidligere tvert har avvist all kjennskap til saken.

Dette ønsket ikke Trump å kommentere overfor pressen fredag:

– Vi endrer ikke forklaring. Dette landet går så det suser, og så er det eneste dere vil ta opp sånn her dritt og heksejakter.

