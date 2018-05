Twitter ber brukerne bytte passord

utenriks

Ifølge Twitter ble brukernes passord skrevet ut i klartekst i en intern logg, noe som ikke skal skje.

Twitter understreker at det ikke er noe som tyder på at hackere har vært involvert eller at passord har kommet på avveie, men de anbefaler likevel brukerne om å bytte passord.

– For å være på den sikre siden, ber vi dere om å overveie å bytte passord på alle tjenester der passordet er benyttet, heter det i en kunngjøring fra Twitter.

De understreker at det var de selv som oppdaget glippen og at de nå iverksetter tiltak for at dette ikke skal skje igjen. Det er ukjent hvor mange av Twitters over 300 millioner brukere som er blitt rammet eller hvor lenge passordene har ligget ute.

– Vi beklager at dette skjedde, heter det i uttalelsen.

I april kunne selskapet melde at de for andre gang noensinne har lagt bak seg et kvartal hvor selskapet gikk i pluss som følge av vekst i annonseinntekter og brukere. Resultatet i første kvartal var på 61 millioner dollar.

Etter at passord-glippen ble kjent falt Twitter-aksjen med 1 prosent.

