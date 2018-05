Tidligere VW-sjef siktet i USA

utenriks

Winterkorn anklages for å ha vært del av en konspirasjon for å bryte USAs miljølovgivning, heter det i siktelsen.

Winterkorn trakk seg som konsernsjef i september 2015, kort tid etter at amerikanske myndigheter hadde avslørt at VW hadde jukset med utslippsdata fra sine dieselbiler for å framstille dem som mer miljøvennlige enn de var.

VW har tidligere gått med på å betale 15 milliarder dollar i et forlik med amerikanske myndigheter og eierne av om lag 500.000 biler.

Siktelsen mot Winterkorn har foreligget siden mars, men amerikanske myndigheter har ikke ønsket å offentliggjøre den før nå. 70-åringen risikerer opptil 25 års fengsel og bøter opp mot 275.000 dollar – drøyt 2,1 millioner kroner.

Fra før er åtte ansatte i VW siktet i saken. To av dem har erkjent straffskyld og er idømt fengselsstraffer og bøter. En tredje ansatt er pågrepet og ventes å bli utlevert fra Tyskland til USA. De resterende fem siktede, alle tyskere, er ikke pågrepet.

VW innrømmet høsten 2015 å ha installert en programvare i millioner av dieselbiler verden over, som førte til at de fikk kunstig lave utslippstall i tester.

Selskapet er saksøkt for milliarder av kroner i USA og flere andre land.

(©NTB)