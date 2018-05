Opp mot 10.000 evakueres etter vulkanutbrudd på Hawaii

utenriks

Utbruddet kommer etter flere dager med jordskjelv i Puna-distriktet på øya Hawaii, den største i øygruppen som utgjør staten med samme navn.

En innbygger sier lavaen skjøt 45 meter opp i lufta, mens en annen sier utbruddet hørtes ut som en jetmotor på nært hold.

Ikaika Marzo sier lavaen har spredd seg utover et område omtrent 182 meter bredt bak et hus i Leilani.

Myndighetene advarer om at nye utbrudd kan komme som følge av de siste dagenes jordskjelv, og at det er uforutsigbart når og hvor det eventuelt vil skje. De har også advart om at potensielt dødelig konsentrasjon av svoveldioksidgass kan utgjøre en fare i området.

– Vær forsiktige og forbered dere på å holde familiene deres sikre, skriver guvernør David Ige på Twitter.

Kilauea-vulkanen er den mest aktive av de fem vulkanene som utgjør øya Hawaii.

