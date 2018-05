Giuliani med betingelser for Trumps utspørring om Russland

utenriks

Giuliani krever at utspørringen skal begrenses til et par timer og at etterforskerne kun skal ta for seg Russlands innblanding i det amerikanske valget i 2016, skriver Reuters. Men han er åpen for spørsmål rundt oppsigelsen av tidligere FBI-sjef James Comey.

«Fantes det noen avtale med russerne?» og «Har det vært noen møter mellom Trump og russerne?» er spørsmål Giuliani mener er passende for utspørringen.

Trumps advokat ønsker heller ikke at presidenten skal svare på spørsmål under ed.

Giuliani, som først ble en del av Trumps juridiske team for en måneds tid siden, sier de forsøker å finne ut om det er en god idé at Trump stiller til avhør frivillig.

– Prøver de å felle ham? spør advokaten, og sier han regner med at de trolig vil ta en avgjørelse innen de neste to-tre ukene.

Tidligere denne uken gikk en av Trumps tidligere advokater ut og sa at Mueller på et møte i mars åpnet for å stevne presidenten, dersom han ikke frivillig lar seg avhøre.

(©NTB)