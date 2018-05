Trump hyrer Clinton-advokat mens Mueller-avhør rykker nærmere

utenriks

Samtidig øker presset fra spesialetterforsker Robert Mueller, som ønsker et avhør av presidenten i forbindelse med den omfattende granskingen.

Advokat Ty Cobb, som har vært helt sentral i Det hvite hus' håndtering av Russland-granskingen, går av i slutten av mai.

Cobb erstattes av Emmet Flood, bekrefter Det hvite hus onsdag. Flood representerte tidligere president Bill Clinton under riksrettssaken i 1998 og 1999.

– Cobb skal representere presidenten og administrasjonen i Russland-heksejakten, sier pressesjef Sarah Huckabee Sanders.

Krever begrenset avhør

Mueller leder en gransking av russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Muellers team etterforsker også blant annet om Trump-staben var involvert, og om presidenten siden har forsøkt å hindre etterforskningen.

Cobbs avskjed skjer mens presidentens team forhandler om vilkårene for et mulig møte mellom Trump og spesialetterforsker Muellers etterforskere.

Presidenten og Det hvite hus trenger en «mer aggressiv» tilnærming til Muellers press for å få i stand et avhør av Trump, mener Rudy Giuliani, som nå er Trumps fremste personlige advokat i forbindelse med Mueller-granskingen.

– Noen har snakket om muligheten for et tolvtimers intervju. Det skjer ikke. Det kommer til å bli toppen to-tre timer, med et begrenset antall spørsmål, sier den tidligere New York-guvernøren til Washington Post.

Frafall

Den siste tiden har flere advokater forlatt Trumps juridiske team, øyensynlig på grunn av uenigheter om hvorvidt Trump bør gå med på å la seg avhøre av Mueller.

Cobb representerte ikke Trump personlig, men var en sentral rådgiver og har koordinert omgangen med Mueller og samarbeidet tett med presidentens personlige advokater. Giuliani avviser at Trump tvang Cobb til å gå av.

– Tiden var bare inne for ham til å gå, men han kommer fortsatt til å være tilgjengelig for oss, sier Giuliani.

Lekkasje

Så sent som i mars trakk Cobbs forgjenger, advokaten John Dowd seg fra stillingen etter å ha uttrykt sterk motstand mot at Trump skulle stille til avhør.

Ifølge The Washington Post hadde Mueller advart Dowd om at han kunne komme til å stevne presidenten og få ham stilt for en storjury dersom Trump nektet å la seg avhøre.

Spørsmål som er lekket fra Muellers team til avisa The New York Times, viser at han blant annet etterforsker om presidenten hindret etterforskningen gjennom å sparke tidligere FBI-direktør James Comey.

