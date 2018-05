Comey: Trumps politiske angrep på FBI gjør landet mindre trygt

utenriks

Den tidligere FBI-sjefen, som fikk sparken av Trump, sier han selv tar noe av ansvaret for å ha skapt storm rundt byrået den siste tiden. Han understreker likevel at det er Trump som har hovedansvaret for den svekkede tilliten til FBI.

Comey sier presidentens handlinger påvirker offentlig sikkerhet på «hundre tusen måter», og at det er spesielt problematisk om folk slutter å tro på at FBI-agenter har mulighet til å hjelpe ofre for kriminalitet eller at folk ikke har tillit til at en agent som vitner i retten snakker sant.

Dette sier Comey i et intervju i forbindelse med promoteringen av boken sin «A Higher Loyalty», som ble lansert 17. april. I løpet av den første uken solgte han over 600.000 eksemplarer.

I boka skriver han blant annet om etterforskningen av Hillary Clintons bruk av en privat epostkonto mens hun var utenriksminister. Og ikke minst beskriver han i detalj sine merkverdige møter med Trump, en mann han omtaler som «serieløgner» og en slags «mafiaboss», og som han mener ikke har den moralske standarden som kreves av en amerikansk president.

Trump har svart med å kalle Comey for en «løgnaktig slimball».

