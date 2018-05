Tusenvis deltok i minneseremoni for pressefotograf i Kabul

utenriks

Angrepet mandag er det blodigste mot journalister siden Taliban-styret ble styrtet under en USA-ledet invasjon i 2001, ifølge Reportere uten grenser.

I alt ble 25 personer drept og 45 såret av de to selvmordsbombene i den afghanske hovedstaden. Den siste angriperen ga seg ut for å være journalist og løp sammen med de andre pressfolkene til stedet der den første bomben gikk av.

FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som fordømmer angrepet.

– Det faktum at journalister bevisst blir gjort til målskiver i angrepene, kaster igjen lys over den risikoen som medieansatte blir utsatt for når de gjør sin jobb, sier han.

USAs utenriksminister Mike Pompeo kaller angrepet for «meningsløst og barbarisk», mens menneskerettsorganisasjon Human Rights Watch gir uttrykk for forferdelse over at angrepet var direkte rettet mot journalistene og pressefotografene.

IS har tatt på seg ansvaret for angrepet.

I et annet selvmordsangrep i den sørlige provinsen Kandaharble elleve barn drept samme dag. Her ble også en rekke rumenske soldater og sivile afghanere såret, og mistanken retter seg mot Taliban.

I tillegg ble en BBC-journalist drept i et angrep øst i landet.

(©NTB)