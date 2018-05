SOHR: Minst ti barn drept i flyangrep i Syria

utenriks

– Vi vet ikke for øyeblikket om det var den USA-ledede internasjonale koalisjonen eller irakiske styrker som utførte angrepet, sier Syrian Observatory for Human Rights.

De fleste av de drepte tilhørte to familier, og tallet på døde ventes å stige ettersom mange også ble kritisk såret i angrepet, opplyser SOHR.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS nekter for at det var fly fra dem som sto bak angrepet mot landsbyen Al-Qasr i Hasaka-provinsen.

– Det står ikke oppført noen angrep i dette området i loggen for i dag, opplyser koalisjonen.

Irak har også tidligere gjennomført flyangrep mot IS-mål i Syria, blant annet i forrige måned i Deir al-Zor-provinsen.

Tirsdagens angrep skjedde samme dag som den USA-støttede SDF-militsen kunngjorde at den vil gjenoppta en offensiv mot IS øst i Syria, nær grensa til Irak.

– Våre styrker har sammen med den internasjonale koalisjonens styrker innledet siste fase, heter det i en kunngjøring fra SDF.

