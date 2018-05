NBC News: Israelske kampfly sto bak angrep i Syria

utenriks

Israel har ikke bekreftet at landet sto bak søndagens angrep mot flere militærbaser i Hama-området i Syria, men tre amerikanske kilder bekrefter dette overfor NBC News.

Ifølge kildene angrep de israelske F-15-flyene fordi basene nylig hadde mottatt en forsendelse av iranske luftvernraketter.

Den syriske regjeringshæren bekrefter at militærbasene ble angrepet, og talsmenn bekreftet overfor The New York Times at 16 mennesker ble drept i angrepene, blant dem elleve iranere.

Forbereder åpen krig

Amerikanske tjenestemenn mener søndagens angrep viser at Israel nå forbereder seg på åpen krig mot Iran i Syria, der iranerne er blant president Bashar al-Assads fremste allierte.

– Krig mellom Israel og Iran i Syria topper nå lista over mest sannsynlige åpne konflikter i verden, sier en høytstående amerikansk tjenestemann til NBC News.

Ifølge tjenestemannen har Israel bedt USA bistå i landets krigføring mot iranske styrker i Syria, men heller ikke dette er offisielt bekreftet.

Nærmere grensa

USAs forsvarsminister Jim Mattis hadde i forrige uke en lengre samtale med sin israelske kollega Avigdor Lieberman om Irans nærvær i Syria.

– De iranske styrkene, eller deres stedfortredende styrker, har forsøkt å komme nærmere grensa til Israel, jeg mener virkelig nær, og vi har sett at Israel har aksjonert som følge av dette, sa Mattis da han mandag orienterte om samtalen.

Den israelske forsvarsledelsen har bekreftet at landet siden 2012 har gjennomført mer enn 100 angrep mot mål i Syria, først og fremst rettet mot den libanesiske Hizbollah-militsen, som er alliert med Iran og Syrias president Bashar al-Assad.

Israel har også tidligere angrepet iranske mål i Syria, noe tidligere president Barack Obama ifølge NBC News' kilder ba dem om å være tilbakeholdne med å gjøre.

