EUs utenrikssjef: Ingenting tyder på at Iran har brutt atomavtalen

– Så vidt jeg kan se setter ikke statsminister Benjamin Netanyahu spørsmålstegn ved Irans overholdelse av avtalen, sier Mogherini.

Hun understreker at dette kun er en første reaksjon og at hun vil se nærmere på dokumentasjonen.

Mogherini understreker også at det først og fremst er Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som skal ta stilling til hvorvidt Iran overholder avtalen eller ikke.

– Det er fordi IAEA er den eneste upartiske, internasjonale organisasjonen som har ansvar for å overvåke Irans forpliktelse til avtalen.

Israels statsminister mener å kunne føre bevis for at atomavtalen bygger på en bløff og anklager Iran for å ha hatt «et hemmelig våpenprogram som de i årevis har skjult for verdenssamfunnet». Men IAEA har konkludert med at landet overholder avtalen som trådte i kraft i 2016.

