EU vil ikke la seg true til innrømmelser etter Trumps tollutsettelse

EU har hatt unntak fra tollen på henholdsvis 25 prosent for stål og 10 prosent for aluminium siden president Donald Trump varslet den i mars.

Få timer før unntaket utløp 1. mai, opplyste Det hvite hus at unntaket forlenges til 1. juni. I løpet av denne tiden håper amerikanerne å få plass en ny avtale.

EU var raskt ute med å fordømme det som oppfattes som en uthaling, og som unionen mener kun bidrar til å skape usikkerhet på markedene.

– Den amerikanske avgjørelsen forlenger usikkerheten på markedet, som allerede påvirker selskapers beslutninger, het det i en uttalelse fra EU-kommisjonen tirsdag.

Dempet tysk reaksjon

Også Tyskland har kommentert den amerikanske avgjørelsen, men tonen er noe mildere enn fra Brussel. En talskvinne for statsminister Angela Merkel sier at Tyskland er klar over utsettelsen og at landet fortsatt forventer å få unntak på permanent basis.

– Det transatlantiske, økonomiske forholdet har stor betydning for begge parter. Verken EU eller USA kan ha en interesse i å trappe opp handelskonflikten, heter det i uttalelsen, der det også står at Tyskland vil diskutere saken videre med EU.

– Lar oss ikke true

Også EU framholder at unntaket må være permanent. Og Unionen vil ikke godta det den mener framstår som press ved hjelp av trusler.

– Som USAs langvarige partner og venn kommer EU ikke til å forhandle under trusler. Ethvert framtidige transatlantiske arbeidsprogram må være balansert og til gjensidig nytte, fastslår kommisjonen og opplyser samtidig at EUs handelskommissær Cecilia Malmström er i kontakt med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer.

Trump har anklaget også EU for urettferdige handelsbetingelser, og ønsker å komme fram til nye løsninger ved hjelp av forhandlinger.

Ifølge Det hvite hus har USA allerede kommet i mål med en avtale med Sør-Korea. I tillegg skal rammeverket for avtaler med Australia, Brasil og Argentina være på plass.

Russland og Kina er blant landene som er hardest rammet av de nye tollavgiftene. EU har derfor begynt å følge nøye med på om utenlandske selskaper har begynt å dumpe billig stål og aluminium på det europeiske markedet i et forsøk på å bli kvitt overproduksjon.

– Bekymret for EUs motsvar

Norge var ikke blant landene som fikk unntak da de nye tollsatsene ble innført, men har vært i dialog med USA for å prøve å komme med på listen. Kun 0,2 prosent av norsk eksport av stål og aluminium går til USA, og derfor har denne tollen så langt hatt begrenset direkte skadevirkning.

– Det som bekymrer meg er at norsk næringsliv kan berøres av indirekte konsekvenser, dersom EU innfører beskyttelsestiltak for sine markeder, og av en generell uro i verdensøkonomien, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun understreker at norske myndigheter har jobbet hardt med saken siden den amerikanske beslutningen ble tatt.

Tre mulige svar

EU har varslet tre mulige mottiltak, dersom USA holder fast ved tollen. Det første er rebalansering av markedet ved å innføre ekstratoll på import fra USA. Dette vil kun ramme eksport fra USA og angår ikke Norge direkte.

Sigaretter, bourbon, peanøttsmør, tranebær og jus er blant de amerikanske merkevarene EU har truet med å innføre toll på.

Det andre mulige tiltaket er å svare med beskyttelsestoll for å unngå at prisene dumpes, dersom USAs tollbarriere fører til at produsenter av stål og aluminium begynner å sende mer av varene sine til europeiske markeder i stedet. Denne beskyttelsestollen vil kunne ramme Norge med svært alvorlig virkning.

Den tredje muligheten er å klage USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO), slik som Kina og Russland allerede har gjort.

