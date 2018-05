Både Sør-Korea og Nord-Korea demonterer høyttalere ved grensen

utenriks

Det sørkoreanske forsvarsdepartementet meldte mandag morgen at det var tegn på at nedmonteringen på nordkoreansk side av grensen var i gang. Like etter kom meldingen om at også Sør-Korea hadde begynt å skru ned høyttalere og fjerne dem fra grenseområdet

Høyttalerne i Sør-Korea har vært brukt til musikk, nyheter og negativ informasjon om Nord-Korea.

Dette er blant de første små praktiske tiltakene som er iverksatt for å skape forsoning mellom de to landene på Koreahalvøya etter toppmøtet fredag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Som et tegn på velvilje før toppmøtet skrudde Sør-Korea av høyttalerne sine.

Nord-Korea meldte mandag at landet også vil stille klokkene sine en halvtime fram slik at tidssonen i de to landene skal være den samme.

(©NTB)