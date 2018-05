17 delstater saksøker Trump-regjeringen

utenriks

California-guvernør Jerry Brown og delstatens justisminister Xavier Becerra presenterte klimasøksmålet tirsdag.

Det er rettet mot en plan fra USAs miljøverndirektorat EPA om å skrote kravene til nye biler som produseres mellom 2022 og 2025.

Kravene ble innført som et ledd i president Barack Obamas kamp mot global oppvarming. De innebærer at nye biler innen 2025 må kunne kjøre 36 miles (58 km) per gallon (3,8 liter) og dermed må klare seg med under 0,65 liter per mil. Dagens krav er på rundt 0,9 liter per mil.

EPA-sjef Scott Pruitt har sagt at disse standardene må endres.

Bak søksmålet står California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Minnesota, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, Massachusetts, Pennsylvania, Virginia og District of Columbia.

