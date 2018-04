Ti journalister drept på én dag i Afghanistan

utenriks

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder å stå bak de to selvmordsangrepene i Kabul, som fant sted i et område av byen der blant annet NATOs hovedkvarter i landet og flere ambassader ligger.

En av selvmordsbomberne utga seg ifølge politiet for å være journalist og løp sammen med en gruppe pressefolk mot stedet for den første eksplosjonen da han utløste sprengladningen.

Ett av ofrene var afghanske Shah Marai, AFPs sjeffotograf i landet. Han hadde jobbet for det franske nyhetsbyrået siden 1996 og etterlot seg seks barn.

– Shah Marai var rolig, smilende og positiv. Han var aldri redd for fare, skriver BBC-produsenten og barndomsvennen Mahfouz Zubaide på BBCs nettsider.

Den britiske rikskringkastingen har også lagt ut en rekke av bildene hans som en hyllest til fotografen.

Blodigste siden Talibans fall

Også BBC mistet en reporter i Afghanistan mandag. Den 29 år gamle journalisten Ahmad Shah ble drept i et angrep i Khost-provinsen øst i landet, opplyser kringkasteren. Det er ikke kjent hvem som sto bak dette angrepet.

– Han hadde jobbet for BBCs afghanske tjeneste i over et år og hadde allerede etablert seg som en høyt kvalifisert journalist som var et respektert og populært medlem av sitt team, sier BBC World Service-direktør Jamie Angus.

TV-fotografene Yar Mohammad Tokhi fra TOLOnews var også blant de drepte i Kabul-angrepet, og det samme var reporteren Salim Talash og fotografen Ali Salimi fra Mashal TV.

Reporteren Ghazi Rasouli og fotografen Nowruz Ali fra 1TV ble også drept, sammen med de tre reporterne Abadullah Hananzai, Maharram Durrani og Sabawoon Kakar fra Radio Free Europe.

Forferdet

FNs generalsekretær António Guterres og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg reagerer begge sterkt på mandagens angrep i Afghanistan.

– Dette viser nok en gang hvilken risiko mediefolk løper når de utfører sitt helt essensielle arbeid, sier en talsmann for Guterres, Stephane Dujarric.

– Jeg er forferdet over angrepene i Afghanistan i dag. Barn ble drept, journalister var mål, amerikanske og afghanske soldater ble drept, og rumenske soldater ble såret. Slike angrep kan ikke rettferdiggjøres, tvitrer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Minnes og hylles

– På dager som denne, så er sannheten fæl. Sannheten gjør vondt. Vår venn, den store fotografen Shah Marai, er blant de drepte i den andre eksplosjonen i Kabul i morges. Han gjorde jobben sin, slik han har gjort i to tiår, skriver New York Times-korrespondenten Mujib Mashal i et minneord.

Også Christine Roehrs, sjef for det tyske nyhetsbyrået DPA i Afghanistan og Pakistan, hyller den nå avdøde fotografen.

– Dette er helt forferdelig. Shah Marai har uten frykt tatt utallige bilder fra den afghanske krigen, ofte på nært hold, og han fortalte historien på en unik og rørende måte. For et tap, skriver hun.

Barn drept i Kandahar

I Kandahar-provinsen sør i Afghanistan ble minst elleve barn drept i et selvmordsangrep mandag. Barna var elever ved en koranskole i området, og politiet anklager Taliban for å stå bak.

16 andre personer ble såret, deriblant flere andre sivile afghanere, politimenn og rumenske soldater. Selvmordsbomberens mål var trolig en NATO-kolonne med utenlandske soldater.

