Sør-Korea vil fjerne propaganda-høyttalere fra grensen

Kunngjøringen fra forsvarsdepartementet kommer tre dager etter at landets to ledere møttes for å drøfte atomvåpen på Koreahalvøya.

Siden Nord-Koreas atomprøvesprenging i starten av 2016 har Sør-Korea spilt k-pop og propagandameldinger på full guffe over grensen, og Nord-Korea har svart med samme mynt. Men i løpet av tirsdag vil Sør-Korea fjerne et titalls høyttalere og forventer at naboene i nord gjør det samme.

Sør-Korea hadde slått av høyttalerne i forkant av fredagens møte, og det samme gjorde da Nord-Korea.

Sør-Korea begynte å sende anti-nordkoreanske budskap via langtrekkende høyttalere over grensen allerede i 1963. I 2016 omtalte daværende president Park Guen Hye dette som effektiv psykologisk krigføring.

