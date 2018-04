Frode Berg i nytt fengslingsmøte torsdag

utenriks

Fengslingsmøtet finner sted 3. mai kl. 9, bekrefter Bergs russiske advokat Ilja Novikov til NTB.

Berg er siktet for spionasje, men nekter straffskyld.

Den 62 år gamle pensjonerte grenseinspektøren har hevdet at han var på oppdrag for norsk etterretning da han ble pågrepet i Moskva i desember i fjor med to konvolutter med til sammen rundt 3.000 euro. Han har imidlertid forklart at han ikke visste hvilke instruksjoner som fantes i konvoluttene.

Norske myndigheter har så langt avvist å kommentere opplysningen.

(©NTB)