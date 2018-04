Flere drepte i to selvmordsangrep i Kabul

utenriks

21 ble drept og minst 27 ble såret, opplyser talsperson for helsemyndighetene, Wahid Majroh, som venter at tallene på drepte kan stige.

Fem ble drept i det første angrepet og elleve såret, ifølge sjef for ambulansetjenesten i Kabul, Mohammad Asim.

Den første eksplosjonen oppsto ifølge nyhetsbyrået AFP da en motorsyklist sprengte seg, mens den andre ble utløst av en selvmordsbomber til fots og var ment å ramme journalister som kom til stedet etter den første eksplosjonen.

Ifølge nyhetsbyrået AFP ble en av deres fotografer, Shah Marai, drept i angrepene.

Enda en journalist er blant de drepte, i tillegg til en kameramann fra den lokale tv-stasjonen TOLO TV, opplyser talsperson for Journalistenes sikkerhetskomité, Sediqullah Tawhidi. To polititjenestefolk ble såret.

Eksplosjonene fant sted i sentrum av byen mandag morgen, opplyser politisjef i Kabul Dawood Amin. NATOs hovedkvarter samt flere ambassader ligger i dette området.

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvar for angrepene.

Ifølge Mohammad Mousa Zahir, direktør ved sykehuset Wazir Akbarkhan, blir de sårede behandlet på sykehus.

Innenriksdepartementet bekrefter at et angrep har funnet sted. De opplyser at det dreier seg om fire drepte og fem sårede.

(©NTB)