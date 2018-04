Den skandalerammede britiske innenriksministeren går av

utenriks

Kunngjøringen kom kun timer etter at Rudd sa hun ville fortsette i stillingen og sørge for en «human» innvandringspolitikk i Storbritannia.

Rudd har de siste dagene vært under økende press på grunn av den såkalte Windrush-skandalen. Skandalen dreier seg om at innenriksdepartementet har satt seg et mål om å deportere 10 prosent flere ulovlige innvandrere fra tidligere britiske kolonier de neste årene.

Benektet målsettingen

For få dager siden sa Rudd til de folkevalgte at det ikke fantes slike målsettinger. Hun innrømmet senere at de eksisterte, men uten at hun var klar over dem.

Presset økte ytterligere fredag da det dukket opp et notat, som hun hadde fått kopi av, der målsettingene var omtalt. Etter dette insisterte hun nok en gang på at hun ikke visste om dem, og at hun ikke hadde lest notatet.

– Jeg føler det er nødvendig å si opp ettersom jeg utilsiktet har misledet innenrikskomiteen i Underhuset, skriver Rudd i oppsigelsesbrevet sitt.

May godtar oppsigelsen

Ifølge The Guardian har statsminister Theresa May akseptert innenriksministerens avgang.

Rudd skulle etter planen kommet med en uttalelse i Parlamentet mandag, men ifølge kilder avisen har snakket med ble det klart for henne søndag at hun ikke kunne forsvare handlingene sine.

I et brev til Rudd skriver May at hun tror på at innenriksministeren forklarte seg i god tro, men at hun i lys av utviklingen den siste tiden forstår hvorfor hun velger å si opp.

Før britiske medier avdekket Windrush-skandalen og kastet et lite flatterende lys på kulturen og arbeidsmetodene i departementet hennes, ble Rudd ansett som en stigende stjerne i Det konservative partiet.

Rudd er den siste av en rekke ministre som forlater Mays regjering etter å ha gjort administrative blemmer i jobben som minister.

Windrush-generasjonen

Innvandrerne som er rammet av skandalen i Storbritannia kom dit fra britiske kolonier i Karibia og andre land i Samveldet på 1950- og 1960-tallet. Mange var barn og ungdommer da de kom og har siden arbeidet og levd i landet som vanlige britiske borgere, men nylig har de blitt fortalt at de mangler papirer og er i landet ulovlig.

De kalles Windrush-generasjonen, oppkalt etter skipet mange av dem kom til landet med. Mange har mistet jobben, blir nektet helsetjenester og andre rettigheter fordi det er reist tvil om deres rett til å bli Storbritannia.

Tidligere denne måneden ba May regjeringssjefer fra 12 karibiske land om unnskyldning for hvordan innvandrere derfra har blitt behandlet.

