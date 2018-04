Nicaraguanere marsjerte for fred og rettferdighet

utenriks

– Vi skal marsjere for fred slik at vi oppnår rettferdighet. Vi nicaraguanere behøver et bedre land og vi vil oppnå det, sa biskop i Managua, Silvio Baez.

I forrige uke førte større protester mot myndighetene til at minst 63 personer mistet livet, ifølge den ikke-statlige gruppen Den permanente komité for menneskerettigheter. Myndighetene har verken bekreftet eller avkreftet tallet.

Demonstrasjonene omtales som de største siden Daniel Ortega ble president for elleve år siden, og ble utløst av misnøye med regjeringens forslag om pensjonsreformer som ville føre til kutt i pensjon og trygd. Ortega trakk tilbake forslaget, men demonstrasjonene fortsatte, og utvidet seg til en mer generell protest mot regjeringen og presidenten.

Titusener deltok i en ny marsj lørdag. De oppmøtte var alt fra studenter, representanter fra privat sektor og motstandere av byggingen av en kanal i landet.

En av de oppmøtte demonstrantene, Francisca Ramirez, sa at det var på tide at presidenten forsto at han ikke kan gjøre det han vil med landet.

– Nå er det nok. Vi ønsker fred, men med rettferdighet for drapene, sa Ramirez.

