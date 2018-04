Kamper mellom syriske regjeringsstyrker og USA-støttede styrker øst i Syria

utenriks

Den siste tiden har det vært flere sammenstøt mellom Syrian Democratic Forces (SDF) og regimets styrker i området. Begge grupperingene har tidligere kjempet for å drive IS bort fra området.

Det er sjelden at styrker som støtter den syriske presidenten Bashar al-Assad tar seg over til østsiden av Eufrat. Til gjengjeld har de kontroll over mesteparten av områdene vest for elva.

– SDF gjenerobret

Ifølge det syriske statskontrollerte nyhetsbyrået SANA inntok regimets styrker fire landsbyer i nærheten av provinshovedstaden Deir al-Zor. Men få timer etter meldte SDF at gruppen hadde gjenerobret hele området som den mistet noen timer tidligere.

SDF består hovedsakelig av kurdiske militssoldater.

Seks SDF-krigere ble drept og 22 såret i kampene, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Eksilgruppa oppgir også at regjeringssiden også led tap, men uten å oppgi tall.

En talsmann for SDF, Kino Gabriel, oppgir at den syriske hæren har gått til angrep samtidig som SDF gjør seg klar til å «frigjøre» de resterende IS-kontrollerte områdene øst for Eufrat.

– Støtter terrorisme

Ifølge Gabriel ble de syriske regjeringsstyrkene støttet av russiske krigere. Han mener de forsøker å hindre SDFs operasjon mot IS og anklager dem for å støtte «terroristene».

– Vi mener at denne aggresjonen fra regimet er en støtte til terrorisme og at det utgjør et forsøk på å hindre kampen mot terrorisme, sier han.

Den 7. februar ble det også meldt at styrker som kjemper på regimets side, gikk til angrep på SDF-stillinger øst for Eufrat. Det utløste et voldsomt motangrep der den USA-ledede koalisjonen bidro med luftangrep. Ulike kilder har oppgitt at 100–200 personer ble drept, deriblant mange leiesoldater fra Russland og andre tidligere Sovjet-republikker. Dette er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

(©NTB)