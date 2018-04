Evakueringsavtale skal være inngått med IS-krigere i Yarmouk i Damaskus 

utenriks

Dermed kan hele Damaskus snart være i regimets hender.

IS-krigere har lenge forskanset seg i det som offisielt er en palestinsk flyktningleir og som før krigen var en livlig bydel i Damaskus med både palestinske og syriske beboere.

Nå skal jihadistene ifølge avtalen transporteres til opprørskontrollerte områder nordvest i Syria.

Det statskontrollerte nyhetsbyrået SANA meldte søndag at evakueringen av «terroristgruppene» skal starte mandag. Nyhetsbyrået omtaler dem ikke som IS-jihadister.

Meldingen om at Yarmouk skal evakueres, kom få timer etter at syriske myndigheter inngikk en avtale med syriske opprørere i bydelene Yalda, Babila og Beit Sahem. Områdene ligger i likhet med Yarmouk sør i Damaskus.

– Kan bli værende

Avtalen innebærer at opprørerne, som av SANA også omtales som «terrorister», får velge mellom å forlate området sammen med sine familier, eller gi fra seg våpnene sine og bli værende.

Kunngjøringene kommer etter en ukelang regimeoffensiv for å drive IS ut av den syriske hovedstadens sørlige forsteder. IS har kontrollert Yarmouk siden 2015.

Den siste måneden har en rekke slike avtaler blitt inngått, og regimet har gjenvunnet kontroll over områder i nærheten av Damaskus mens opprørerne har forlatt dem.

Yarmouk og området rundt var ifølge AFP IS' største gjenværende urbane bastion i Irak og Syria, etter at gruppen mistet kontrollen over store områder som gruppa tidligere kontrollerte i begge land.

– Trange gater

I løpet av ti dager med kamper rundt området har 85 krigere fra regimet og 74 IS-krigere blitt drept, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Kampene beskrives som annerledes enn militæroperasjonen der regimet gjenvant kontroll over Øst-Ghouta, ettersom området sør i Damaskus er preget av tett bebyggelse og smale gater.

– Beltevogner og andre tunge våpen får ikke plass, sa en militærkilde til AFP tidligere søndag.

Regimets siste fremrykking mot opprørskontrollerte og IS-kontrollerte områder i Damaskus kommer bare tre uker etter at regimet gjenvant kontrollen over hele Øst-Ghouta, et område utenfor Damaskus som består av flere små byer og jordbruksområder.

Øst-Ghouta ble tidlig i krigen etablert som en opprørsbastion. Etter at regimet tok kontroll over områder, er titusener av opprørere og familiene deres blitt busset til Nord-Syria som følge av avtaler som ble meglet fram av Russland.

