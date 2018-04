Den britiske innenriksministeren går av

utenriks

Rudd har de siste dagene vært under økende press på grunn av den såkalte Windrush-skandalen. Hun skulle etter planen ha kommet med en uttalelse i Parlamentet mandag.

Ifølge Sky News har statsminister Theresa May akseptert hennes avgang.

Windrush-skandalen dreier seg om at departementet hennes har fastsatt antallet på hvor mange ulovlige innvandrere det skulle greie å få deportert.

For få dager siden sa hun til de folkevalgte at slike målsettinger ikke fantes, før hun innrømmet at de eksisterte, men uten at hun var klar over dem.

Presset økte ytterligere fredag da det dukket opp et notat, som hun hadde fått kopi av, der målsettingene var omtalt. Etter dette insisterte hun nok en gang på at hun ikke visste om dem, og at hun ikke hadde lest notatet.

Før britiske medier kastet et lite flatterende lys på kulturen og arbeidsmetodene i departementet hennes, ble Rudd ansett som en stigende stjerne i Det konservative partiet.

Hun er den siste av en rekke ministre som forlater Mays regjering etter å ha gjort administrative blemmer i jobben som minister.

