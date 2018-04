Russland anklager USA for å forsøke å dele Syria

utenriks

Uttalelsen kommer i forbindelse med et Syria-møte mellom Lavrov, Irans utenriksminister Javad Zarif og Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu i Moskva lørdag.

De tre landene er garantistater i den såkalte Astana-prosessen, som har et mål om å få slutt på volden i Syria, parallelt med en FN-ledet prosess med samme mål.

Under møtet sa Lavrov at de nylige amerikanskledede rakettangrepene mot Syria har «vanskeliggjort situasjonen i Syria betraktelig».

–Og uttalelsene om at de støtter Syrias territorielle integritet, er bare ord som tilsynelatende er et dekke for planer om å omforme Midtøsten og dele Syria inn i deler, sa Lavrov.

Han understrekte samtidig at Russland, Iran og Tyrkia på sin side er «genuint interessert i å beholde Syria som en enhetlig stat», ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

De tre landene ble også enige om å øke innsatsen for å sørge for at humanitær hjelp kommer inn i Syria.

– Vi skal sørge for at denne hjelpen kommer fram på den mest effektive måten. Vi skal samarbeide med regjeringen, opposisjonen, og selvfølgelig også med våre motparter i FN, Internasjonale Røde Kors, syriske Røde Halvmåne og andre internasjonale organisasjoner, sa Lavrov.

Flere internasjonale hjelpeorganisasjoner har anklaget det syriske regimet, som Iran og Russland er nære allierte av, for å hindre nødhjelp i å komme fram til beleirede opprørskontrollerte områder i Syria.

