Palestinas FN-ambassadør utfordrer Israel

Riyad Mansour ønsker å få bekreftet «hvem som er de kriminelle og hvem det er som bryter internasjonale lover, og holde dem ansvarlig». Han krever svar fra Israel på hvorfor de ikke vil godta en slik gransking som FNs generalsekretær António Guterres har etterlyst.

Fredag ble tre palestinere skutt og drept av israelske styrker under nye protester på Gazastripen, ifølge helsemyndighetene i området. Flere hundre skal være såret.

Mansour sier Palestina undersøker måter for å kunne «stoppe denne massakren» og sikre at den skyldige parten blir holdt ansvarlig.

– Disse feigingene som gjemmer seg bak åser i full utrustning, med kraftige våpen som de bruker på sivile, burde skamme seg. De angriper forsvarsløse sivile og dreper dem, på samme måte man jakter dyr på en åpen slette, sier Mansour.

Israelske soldater uttalte fredag at de «avverget et forsøk på infiltrasjon» fra palestinske demonstranter. I uttalelsen sa den israelske hæren at «hundrevis av opprørere» prøvde å nærme seg grensegjerdet, mens de kastet granater, eksplosiver, brannbomber og steiner for å forsøke å sette fyr på det.

Protestene blir arrangert av den islamistiske Hamas-bevegelsen, som styrer Gazastripen. Men mange palestinere sier de demonstrerer av ren fortvilelse som følge av den svært vanskelige humanitære situasjonen i området.

