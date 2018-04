Trump frigir likevel ikke alle Kennedy-dokumenter

utenriks

Den amerikanske presidenten kunngjorde torsdag at offentligheten må vente ytterligere tre år eller mer før de får se materialet som må forbli hemmeligstemplet av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Det amerikanske nasjonalarkivet offentliggjorde den foreløpig siste bunken med over 19.000 dokumenter torsdag, men en ukjent mengde materiale blir fortsatt hemmeligholdt fordi Trump sier risikoen for at det kan ramme USAs nasjonale sikkerhet eller utenriksinteresser «såpass stor at den veier tyngre enn den offentlige interessen av å se dokumentene».

CIA: – 99 prosent offentliggjort

CIA-talskvinne Nicole de Haay sier de allerede har offentliggjort 99 prosent av all informasjonen de har om Kennedy-drapet.

–Vi har kun valgt å gjøre små sensureringer ved sjeldne tilfeller for å beskytte CIA-verdier, CIA-ansatte og deres familier og våre metoder, operasjoner og partnerskap som fortsatt er kritisk viktige for rikets sikkerhet, sier hun.

I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F. Kennedy i november 1963, offentliggjøres etter 25 år. Den fristen utløp i 2017.

Mot anbefalinger

I oktober i fjor at kunngjorde Trump, på tross av anbefalinger fra CIA og FBI, at han hadde kommet fram til at han ville offentliggjøre alle dokumentene.

Larry Sabato, direktør for det politiske senteret ved Universitetet i Virginia og forfatter av en bok om Kennedy, frykter at det vil gå over 100 år før offentligheten har et fullstendig bilde av hva som skjedde med den tidligere amerikanske presidenten.

–Jeg er misunnelig på akademikere i, la oss si 2063, sier han.

