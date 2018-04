Pompeo sier maksimalt press mot Nord-Korea vil vedvare

utenriks

Pompeo gratulerte Nord-Korea og Sør-Korea med et historisk toppmøte da han møtte pressen ved NATOs hovedkvarter fredag kveld.

– La det ikke være noen tvil om at vi ikke ville vært der vi er i dag uten president Donald Trumps kampanje for maksimalt press, sa Pompeo.

I en felles erklæring fra toppmøtet sa lederne i nord og sør at de ville jobbe for fred og en atomvåpenfri Koreahalvøy. Pompeo sier amerikanerne nå vil lese dokumentet nøye for å vurdere om Nord-Koreas leder Kim Jong-un virkelig har forpliktet seg til noe nytt eller ikke.

Inntil videre vil kampanjen med maksimalt press fortsette, tilføyer den amerikanske utenriksministeren.

