Nord-Koreas leder Kim Jong-un har krysset grensen til Sør-Korea 

utenriks

Kim kom gående mot delelinjen mellom de to landene klokken 2.30 norsk tid. Her sto den sørkoreanske presidenten på motsatt side og strakte ut hånden. De to lederne hilste og delte et par ord før Kim tok steget over linjen før første gang på 65 år.

Deretter ledet Kim Moon over på den nordkoreanske siden, mens de to smilte til kameraene.

Det er første gang de to lederne møtes.

I den såkalte demilitariserte sonen – som omgir verdens tyngst bevoktede grense – blir det holdt en velkomstseremoni for Kim.

Deretter er det duket for toppmøte i Fredshuset som ligger på den sørkoreanske siden av grensebyen Panmunjom.

