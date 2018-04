Minst 17 skal være drept i luftangrep sør i Damaskus

utenriks

Yarmouk er offisielt en palestinsk flyktningleir, men mange av beboerne er i dag internt fordrevne syrere. Flere barn skal være drept i fredagens angrep mot leiren, som hovedsakelig er kontrollert av den ytterliggående islamistgruppa IS.

Statlige syriske medier melder samme dag at to barn er drept i IS' artilleriangrep mot den regjeringskontrollerte bydelen Qadam i Damaskus.

Syriske regjeringsstyrker har den siste tiden trappet opp bombardementet av både Yarmouk og andre bydeler i nærheten, i et forsøk på å drive IS bort fra områdene.

