utenriks

– Kim vil med et åpent hjerte diskutere alle temaene med Moon Jae-in som er sentrale for å forbedre det interkoreanske forholdet, og for å kunne oppnå fred, fremgang og gjenforening av den koreanske halvøya, heter det fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

De to statslederne skal møtes ved delelinjen i demilitariserte sonen og begynne det historiske toppmøtet klokken 2.30 norsk tid.

(©NTB)