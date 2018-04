utenriks

– På grunn av den store offentlige interessen, i tillegg til at jeg anser at det ikke kommer til å skade eller gjøre den pågående etterforskningen vanskeligere, har jeg valgt å bekrefte at det er innledet en etterforskning, sier Jan Tibbing, sjefanklager ved Ekobrottsmyndigheten.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere, verken hvem eller hva som er under etterforskning.

