Vestlige land møtes til Syria-møte i Paris

utenriks

Tysklands utenriksminister Heiko Maas er blant dem som ventes til møtet torsdag kveld.

Det er den såkalte «lille gruppen» som skal diskutere utsiktene til å få slutt på krigen med diplomatiske virkemidler.

Angrepet mot det som ble oppgitt å være syriske anlegg for produksjon og lagring av kjemiske våpen, ble presentert som et svar på et antatt kjemisk angrep mot den tidligere opprørsbastionen Douma utenfor Damaskus.

Etter angrepet tok president Emmanuel Macron igjen til orde for en mer inkluderende prosess for å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Frankrikes statsminister Édouard Philippe har siden foreslått at gruppen som nå møtes i Paris, bør innlede forhandlinger med Tyrkia, Russland og Iran, hvorav de to siste er alliert med Syrias president Bashar al-Assad. Tyrkia støtter på sin side deler av det syriske opprøret, men har den siste tiden vært mest opptatt av å ta kontroll over kurdiskdominerte områder nær grensen til Tyrkia.

Mens FN-forhandlingene i Genève har vært resultatløse, har Russland, Iran og Tyrkia startet sin egen prosess i et forsøk på å få avsluttet krigen med både militære og diplomatiske virkemidler.

(©NTB)