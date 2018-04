Trumps lege trekker seg fra kampen om ministerpost

utenriks

Jackson anklages både for fyllekjøring og for å ha vært så slepphendt med reseptblokken at han fikk tilnavnet «godterimannen». Han anklages også for å ha drukket seg full på en jobbfest og for å ha krasjet en bil.

Demokratene i Senatet har gransket Trumps kandidat til posten som minister for krigsveteraner og har snakket med 23 nåværende og tidligere kollegaer av ham. Konklusjonen de trakk, var at Jackson var uegnet.

Torsdag kunngjorde legen at han trekker sitt kandidatur som leder av departementet, som har hele 360.000 ansatte og ansvaret for 9 millioner krigsveteraner i USA.

– Det er med beklagelse jeg trekker min nominasjon som minister for krigsveteransaker, sier Jackson, som fastholder at anklagene mot ham er uriktige.

Trump nominerte Jackson til stillingen som veteran-minister etter å ha gitt forgjengeren David Shulkin sparken i slutten av mars.

Trumps talskvinne Sarah Sanders sa onsdag at Jackson var blitt godkjent etter minst fire uavhengige bakgrunnssjekker.

Departementet har i alt 360.000 ansatte og tjener ni millioner veteraner.

(©NTB)