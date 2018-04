Trump vet ikke om han vil gripe inn i Russland-etterforskningen

utenriks

Det har flere ganger vært spekulert på om president Donald Trump vil forsøke å stanse etterforskningen av Russlands rolle i den amerikanske valgkampen i 2016 ved å avsette spesialetterforsker Robert Mueller.

Demokratene i Kongressen har forsøkt å få på plass en lov som kan hindre Trump i stanse granskningen av ham selv, men så langt uten å få med seg det republikanske flertallet. Senatets justiskomité skal stemme over et nytt lovforslag torsdag.

I et intervju med Fox News kaller Trump etterforskningen «en skam». Han kritiserer blant annet det føderale politiet FBI for å ha innhentet ransakingstillatelse og gjennomført razziaer hos hans advokat Michael Cohen og tidligere valgkampsjef Paul Manafort.

– Jeg har bestemt meg for å ikke blande meg inn. Jeg kan komme til å ombestemme meg på et punkt, fordi det som foregår er en skam, sier Trump.

Cohen etterforskes av føderale myndigheter i New York for ukjente forretningsforhold. Manafort er tiltalt for hvitvasking av penger og flere andre forhold.

